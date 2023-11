La philo à l’écran des enfants ♥ Panda petit panda, le cirque sous la pluie Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 10 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

La philo à l’écran des enfants ♥ Panda petit panda, le cirque sous la pluie Dimanche 10 décembre, 16h30 Espace Andrée Chedid Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée (nombre de places limité)

En écho au Salon du livre de haïku se déroulant à l’Espace Andrée Chedid et au temps fort consacré au Kamishibaï au Temps des Cerises, la Halle des Épinettes hors-les-murs vous invite pour une séance de philo à l’écran des enfants à l’Espace Andrée Chedid :

PANDA PETIT PANDA, LE CIRQUE SOUS LA PLUIE, dimanche 10 décembre 2023 à 16 h 30, sur réservation gratuite, en famille dès 3 ans

Isao Takahata & Hayao Miyazaki, Japon, 2009, 38 min., V.F

La petite orpheline Mimiko habite dans la maison de sa grand-mère avec un bébé panda et son papa, échappés d’un zoo. Mais qui a mangé le dîner de Pandy?

Projection suivie d’un atelier de découverte des notions philosophiques, guidé par Véronique Delille. Durée : 30 minutes

Thème : « Pareil / Pas pareil »

Véronique Delille forme des équipes à la discussion philosophique de type Lipman permettant de développer l’esprit critique et la pensée créative dans un climat bienveillant. Cette pratique s’adresse à tous, enfants et adultes, dans un cadre scolaire, d’éducation populaire ou professionnel. www.penserouvrir.com

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

Panda petit panda © Gebeka film