Exposition : Il était une lune Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 2 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Exposition : Il était une lune 2 – 22 décembre Espace Andrée Chedid

Œuvres graphiques, poèmes et haïkus de Pauline Collange-Wayō. Auteur, illustratrice et enseignante, Pauline Collange-Wayō aime à imaginer des histoires, en mots et images. Elle a publié notamment aux Éditions Revoir, des carnets de voyage sur ses régions de prédilection : l’Allier et l’Auvergne. Son univers regorge de couleurs et témoigne d’une joyeuse fantaisie.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Métro: Mairie d'Issy, ligne 12

© Pauline Collange-Wayō