Rencontre : Traduire en justesse : Luba Jurgenson : Sortir de chez soi Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Rencontre : Traduire en justesse : Luba Jurgenson : Sortir de chez soi Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 29 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Rencontre : Traduire en justesse : Luba Jurgenson : Sortir de chez soi Mercredi 29 novembre, 19h30 Espace Andrée Chedid Entrée libre sur réservation Dans le cadre du cycle Traduire en justesse

Luba Jurgenson, née à Moscou en 1958, vit à Paris depuis 1975. Écrivaine, traductrice, universitaire, elle enseigne la littérature russe à Sorbonne Université et codirige la collection Poustiaki aux éditions Verdier. Vice-présidente de l’association Mémorial France, elle a notamment traduit Varlam Chalamov et Vassili Grossman, ainsi que, Nina Berberova, Marina Tsvetaeva, Ivan Gontcharov, Dmitri Chostakovitch…

Elle a publié en avril 2023 aux Éditions de la Contre-Allée, Sortir de chez soi où elle évoque l’étrangeté de son parcours de traductrice : « au lieu de ramener une culture autre « chez moi », vers ma langue maternelle – le russe – je suis « sortie de chez moi » pour traduire vers ma langue d’adoption, le français ». Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T19:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:00:00+01:00

2023-11-29T19:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:00:00+01:00 CLAVIM Espace Andrée Chedid ©DR Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.824498;2.274104

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/