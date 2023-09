Atelier artistique : Autour des humeurs Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 25 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier artistique : Autour des humeurs Samedi 25 novembre, 14h00 Espace Andrée Chedid Entrée libre sur réservation

Dans le cadre de la manifestation Un carré très solidaire! proposée avec FAS et la Fondation Josef et Anni Albers.

Par Jean Murgue (12 enfants maximum) .

Atelier artistique autour des humeurs : à l’aide de papier et de fil de fer, venez exprimer par le dessin et les sculptures les différents sentiments.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

CLAVIM Espace Andrée Chedid

© Aaron Burden, unsplash