Rencontre : le bruit des mots Jeudi 16 novembre, 19h30 Espace Andrée Chedid

Dans le cadre de l’émission Le bruit des mots réalisée par Carole Carcillo Mesrobian. les poètes et auteurs Carole Carcillo Mesrobian, Anne de Commines et Eric Sivry recevront Tristan Félix et Patrice Cazelles Jeudi 16 Novembre à 19h30 à L’Espace Andrée Chedid. Ces 2 poètes, performeurs présenteront leurs derniers ouvrages, se prêteront à des entretiens et répondront aux questions du public avant de signer leurs recueils. Des temps de lecture alterneront avec des interrogations foisonnantes et fécondes où s’exprimeront ces poésies sonores.

Tristan Felix est née au Sénégal. Poète polyphrène et polymorphe, elle décline la poésie sur tous les fronts. Elle est aussi dessinatrice, photographe, marionnettiste.

Patrice Cazelles associe la poésie aux pratiques sonores et à l’oralité. Poète hybride, il introduit dans l’écriture des formes hétérogènes qui gardent traces de diverses filiations.

Il effectue des lectures publiques à voix dilatée et avec accompagnement d’objets sonores.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid L'Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d'Issy-les-Moulineaux gérée par l'association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l'Espace Andrée Chedid s'affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

rencontre poète

