Atelier : Albert for kids Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 15 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier : Albert for kids 15 et 22 novembre Espace Andrée Chedid entrée libre sur réservation

Dans le cadre de la manifestation Un carré très solidaire! proposée avec FAS et la Fondation Josef et Anni Albers.

Par Emma Nordberg (12 enfants maximum).

Créer un animal plus vivant que nature avec des feuilles mortes, réaliser un collage coloré à partir des couleurs présentes dans un tableau de maître ! Voilà les deux défis qui vous seront proposés au cours de ces ateliers.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T12:00:00+01:00

2023-11-22T10:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00

CLAVIM Espace Andrée Chedid

©« One Color Becomes Two » par Mireya. Ruiz de Alda High School