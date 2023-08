Récital : Le plus haut Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Récital : Le plus haut Samedi 16 septembre, 18h00 Espace Andrée Chedid Entrée libre sur réservation

Avec André Velter (voix) et Gaspar Claus (violoncelle).

Depuis 1976, dans l’Hindou-Koush afghan puis dans l’Himalaya, André Velter n’a cessé d’habiter physiquement et poétiquement le Haut-Pays. Du Ladakh aux sources du Gange, du Népal au Sikkim, de la Kachgarie au Tibet, il a multiplié les parcours d’altitude et donné à son écriture un sens toujours plus ascendant. Ce dont témoignent la plupart de ses livres de poésie (Depuis Le Haut-Pays jusqu’à Trafiquer dans l’infini) et plusieurs de ses essais.

Relevant le défi de René Daumal dans Le Mont-Analogue, il mène avec Gaspar Claus ce périple inédit, reliant ses lieux de prédilection, les expériences vécues et les rythmes qui ouvrent fastueusement l’espace […] avec pour tout viatique la beauté, l’amour et l’infini.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général leclerc 92130 Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com https://www.instagram.com/espace_andree_chedid/?hl=fr;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] L’Espace Andrée Chedid est un établissement de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, géré par l’association Cultures Loisirs Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (CLAVIM). Il impulse, coordonne des animations poétiques et philosophiques et propose expositions, spectacles, lectures mises en espace, théâtre d’objets, marionnettes ou contes. Il intervient également dans les domaines du numérique, de la culture, de la prévention et de la santé. Métro Mairie d’Issy (Ligne 12), Bus 123 Mairie d’Issy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:15:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:15:00+02:00

©DR