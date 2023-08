Exposition : Sur les Hauts-Plateaux de l’Himalaya Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Exposition : Sur les Hauts-Plateaux de l’Himalaya Samedi 16 septembre, 09h00 Espace Andrée Chedid Entrée libre

Photographies, dessins et peintures d’Inès de France

Inès de France est médecin échographiste spécialisée en diagnostic anténatal. En marge des missions humanitaires auxquelles elle participe, elle aime photographier les paysages mais surtout les visages.

Les photographies, dessins et peintures présentés sont issus de du voyage de l’artiste dans l’Himachal Pradesh en 2019 et 2022. L’ensemble donne à voir une galerie de portraits, des panoramas à couper le souffle, une évocation de la vie agropastorale…

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général leclerc 92130 Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com https://www.instagram.com/espace_andree_chedid/?hl=fr;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/?locale=fr_FR L’Espace Andrée Chedid est un établissement de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, géré par l’association Cultures Loisirs Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (CLAVIM). Il impulse, coordonne des animations poétiques et philosophiques et propose expositions, spectacles, lectures mises en espace, théâtre d’objets, marionnettes ou contes. Il intervient également dans les domaines du numérique, de la culture, de la prévention et de la santé. Métro Mairie d’Issy (Ligne 12), Bus 123 Mairie d’Issy

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Inès de France