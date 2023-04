Conférence philo : La Nature chez Nietzsche-naturaliser l’homme Espace Andrée Chedid, 12 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

Conférence philo : La Nature chez Nietzsche-naturaliser l’homme Vendredi 12 mai, 19h30 Espace Andrée Chedid

Par Marc de Launay, philosophe et traducteur, chercheur au CNRS

Nietzsche, formé à la philologie classique, interprète la «nature» (la phusis grecque) dans le contexte de la deuxième moitié du XIXème siècle : plusieurs courants s’y mêlent qui transforment profondément les conceptions traditionnelles d’une opposition tranchée, et voulue rassurante, entre nature et culture. Il fait s’entrecroiser les conceptions de la physique en matière d’énergie, de la biologie naissante (qui s’appelle encore la physiologie) qu’il fait fusionner dans ce qu’il appelle la «psychologie» pour élaborer une nouvelle manière d’envisager l’humain, dans une perspective où les rapports entre les «instincts» déterminent non seulement nos actions, mais aussi les constructions culturelles que sont religion, morale et politique. L’expression «volonté de puissance» et sa conséquence, l’«éternel retour» résument sous une forme délibérément énigmatique cette nouvelle conception de la «nature» où les frontières entre monde organique et monde inorganique, conscient et inconscient sont effacées.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:30:00+02:00 – 2023-05-12T21:00:00+02:00

Conférence philosophie

©Marc de Launay