Rencontre : Marilyse Leroux, la fleur se cherche un nom Espace Andrée Chedid, 21 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Les paysages qui habitent les poèmes de Marilyse Leroux sont avant tout maritimes et terriens comme ceux de sa Bretagne natale. Mais alors qu’on croyait les connaître, on s’aperçoit avec elle qu’On n’a rien dit de l’océan, pas plus du reste que des sous-bois ou du bocage.

Au cours de cette rencontre-lecture, seront également convoqués d’autres paysages, lointains ou urbains, présents dans son dernier opus paru : Les mains bleues (Rhubarbe).

Née à Arradon, au bord du golfe du Morbihan, où elle a passé toute son enfance, Marilyse Leroux est poète et nouvelliste. Elle a publié plusieurs recueils de poésie faisant la part belle aux paysages. Son recueil Le temps d’ici (Éditions Rhubarbe) a remporté le prix Angèle Vannier de l’Association des écrivains bretons en 2014. En 2018, son recueil Le sein de la terre (La Lucarne des Écrivains) reçoit le prix Maram al-Masri.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T19:30:00+02:00 – 2023-04-21T21:00:00+02:00

rencontre poétique

marylise leroux©yvon kervinio