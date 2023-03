Vernissage de l’exposition : Simbu, terre indomptable Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Vernissage de l’exposition : Simbu, terre indomptable Espace Andrée Chedid, 5 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Vernissage de l’exposition : Simbu, terre indomptable Mercredi 5 avril, 18h00 Espace Andrée Chedid Reportage photo en argentique de Christophe Moëc dans les Hautes-Terres, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Simbu est une terre indomptable au sens où la nature dicte sa loi. Survivre est la norme, il n’y a pas de place pour la mollesse et dans ce milieu hostile les habitants se sont forgés un tempérament hors du commun. »

www.christophem.com ;

Instagram : @christophem.photographer Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] [{« link »: « http://www.christophem.com »}] L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations. Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre. L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T18:00:00+02:00 – 2023-04-05T19:30:00+02:00

©christophe maëc

