Rencontre : Gaston Bachelard et l’imagination écologique Espace Andrée Chedid, 30 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Rencontre : Gaston Bachelard et l’imagination écologique Jeudi 30 mars, 19h30 Espace Andrée Chedid Par Riccardo Barontini, Diplômé de l’ENS Ulm, agrégé d’italien, docteur en littérature française de l’Université Paris-Sorbonne, chercheur postdoctoral à l’Université de Gand. Dans cette conférence nous allons voir comment la philosophie de l’imagination de Gaston Bachelard trouve son origine dans une pensée de la nature aux racines autobiographiques : cela nous permettra de comprendre de quelle manière son oeuvre nous aide à réfléchir à la contribution de la littérature à la démarche écologique. Pour ce faire, nous allons lire Bachelard en tant qu’écrivain de la nature et explorer la dimension lyrique de son écriture philosophique : nous nous concentrerons en particulier sur la compénétration entre matière et imaginaire, sur la phénoménologie de l’habiter et sur la force de projection de l’imagination dans la représentation des lieux. Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations. Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre. L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

