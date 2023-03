Cabaret poétique : Pointillés Espace Andrée Chedid, 25 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Cabaret poétique : Pointillés Samedi 25 mars, 18h00 Espace Andrée Chedid

Lecture par Hélène de Bissy, comédienne. En présence de Françoise Louise Demorgny. Dans Pointillés comme dans Rouilles et Un écart, ses précédents livres publiés aux Éditions isabelle sauvage, Françoise Louise Demorgny, retrouve les Ardennes, ce pays d’enfance qui la « tourmente fidèlement » et ses « voix urgentes » qui « montent des marges de l’oubli ». Si les pointillés du titre sont bien sûr ceux de la frontière entre la France et la Belgique, figure centrale du récit, « lieu de tous les possibles », ils sont également ces lignes entières que Rimbaud sème sur ses manuscrits et qui restituent « un geste, un élan, une rage » et disent « des choses entre les lignes ». C’est à une escapade dans les entiers de la trilogie que vous serez conviés. Lecture suivie d’un échange avec l’auteur et de dédicaces.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T18:00:00+01:00 – 2023-03-25T19:30:00+01:00

Cabaret Poésie

©F. L. Demorgny – DR