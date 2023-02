En sortant de l’école : L’amitié Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

En sortant de l’école : L’amitié Espace Andrée Chedid, 18 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. En sortant de l’école : L’amitié Samedi 18 mars, 17h00 Espace Andrée Chedid Tant mieux prod, 2023, 39 min.

En présence de réalisateurs. Sur le thème de l’amitié de jeunes talents ont eu l’occasion de réaliser un premier film dans des conditions réelles de production, et de rendre accessible aux enfants l’univers et les mots de nos poètes autour du thème de l’amitié. Les quatre premières séries ont bénéficié d’une sortie cinéma. Prévert a dépassé les 55 000 entrées et Desnos, sorti en septembre 2015 sous le titre « Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos », totalise plus de 80 000 entrées. Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T16:00:00+00:00 – 2023-03-18T16:40:00+00:00

