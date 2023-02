Conférence-débat : Échanges philosophiques et scientifiques des savants musulmans et occidentaux Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Conférence-débat : Échanges philosophiques et scientifiques des savants musulmans et occidentaux Espace Andrée Chedid, 17 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Conférence-débat : Échanges philosophiques et scientifiques des savants musulmans et occidentaux Vendredi 17 mars, 19h00 Espace Andrée Chedid Dans le cadre de la manifestation « Les musulmans dans l’histoire de France, une place singulière », organisée par l’Association Socio Culturelle des Musulmans d’Issy-les-Moulineaux, l’Espace Andrée Chedid accueille des conférences-débats dans les champs de l’histoire, de la sociologue, de l’anthropologie et de la philosophie. Vendredi 17 mars de 19h à 21h : ”Échanges philosophiques et scientifiques des savants musulmans et occidentaux” avec Omar Merzoug, Chercheur spécialiste de la philosophie en islam, journaliste et Rolland Lafitte, Président de la Société d’études linguistiques et étymologiques françaises et arabes. E Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

