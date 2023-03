Soirée interreligieuse : L’islam, les musulmans et la France : ce qu’ils peuvent s’apporter mutuellement ? Espace Andrée Chedid, 16 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Anne-Bénédicte Hoffner, journaliste à La Croix, spécialiste du fait religieux musulman en France

Gabriel Hagai, rabbin orthodoxe séfarade franco-israélien, conférencier, linguiste, philologue

Abdelali Mamoun : imam, théologien et chroniqueur à Beur FM

Les intellectuels et les citoyens les plus enthousiastes affirment que les musulmans sont une chance pour la France et que cette dernière l’est également pour sa composante musulmane. Nos conférenciers, Anne-Bénédicte Hoffner, Gabriel Hagai et Abdelali Mamoun, représentants les grandes traditions monothéistes présentes en France (respectivement chrétienne, juive et musulmane) aborderont cette question dans une démarche prospective et une perspective fraternelle. Cette table ronde permet de nous désaxer du dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les représentants du culte musulman pour envisager cette question, non pas dans une démarche de concurrence, mais à partir d’un « pôle croyant » qui s’est noué en France à travers des décennies de débats interreligieux.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T19:00:00+01:00 – 2023-03-16T21:00:00+01:00

Conférence-débat

©dr