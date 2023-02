Lire et écrire des textes philosophiques : Vitesse et lenteur Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Lire et écrire des textes philosophiques : Vitesse et lenteur Espace Andrée Chedid, 16 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Lire et écrire des textes philosophiques : Vitesse et lenteur Jeudi 16 mars, 19h30 Espace Andrée Chedid Philosophe et psycho-pédagogue, Gérard Lurol invite chaque personne présente, à partir d’un thème philosophique existentiel proposé, à écrire un texte dans son propre style, puis, après 1h d’écriture sur place, à le Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:30:00+00:00 – 2023-03-16T20:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Lire et écrire des textes philosophiques : Vitesse et lenteur Espace Andrée Chedid 2023-03-16 was last modified: by Lire et écrire des textes philosophiques : Vitesse et lenteur Espace Andrée Chedid Espace Andrée Chedid 16 mars 2023 Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine