Rencontre poétique : Devenir chevreuil Espace Andrée Chedid, 11 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Rencontre poétique : Devenir chevreuil Samedi 11 mars, 19h30 Espace Andrée Chedid Tony Durand présentera son livre Devenir chevreuil

(rue de l’échiquier, 2022). Durant le premier confinement, Tony Durand prend l’habitude de profiter du temps exceptionnellement ensoleillé dans son jardin. Un matin, dans un élan d’euphorie devant le printemps naissant, il s’abandonne à la rêverie et s’imagine devenir chevreuil. Et à sa grande surprise, quelques jours plus tard, il se retrouve face à un jeune chevreuil qui a bondi par-dessus la haie… Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T18:30:00+00:00 – 2023-03-11T20:00:00+00:00

