Histoires de pirates Espace Andrée Chedid, 11 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Histoires de pirates Samedi 11 mars, 15h30 Espace Andrée Chedid Par Alphonse et Sandra Rebmann. Spectacle interactif

Alphonse rêve depuis toujours de devenir pirate ! Il trouve un vieux grimoire et avec l’aide des enfants il tente de se transformer au fur et à mesure en pirate !!! … Mais rien n’est gagné car une bohémienne venue de nulle part essaie de briser ses aspirations ! Vont-ils réussir à déjouer les jeux malins de l’intrigante et malicieuse bohémienne ?

Dans cette fantastique épopée des brigands parcourant les mers , nous retrouvons également Lola, un ara de toute beauté, puis Chloé le plus petit perroquet du monde,

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82

2023-03-11T14:30:00+00:00 – 2023-03-11T15:20:00+00:00

