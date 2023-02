Printemps des poètes Exposition : J’ai un bûcheron dans mon arbre généalogique Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Printemps des poètes Exposition : J’ai un bûcheron dans mon arbre généalogique Espace Andrée Chedid, 11 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Printemps des poètes Exposition : J’ai un bûcheron dans mon arbre généalogique 11 – 27 mars Espace Andrée Chedid Assemblages de Tony Durand. Tony Durand fait des images, écrit des textes, joue avec l’espace. Comme les frontières sont traditionnellement représentées par des pointillés, il trouve le moyen de se faufiler dans l’espace vacant entre deux traits pour passer d’un domaine à l’autre. Pas de limite étanche entre travaux de commande et recherche personnelle, pas plus qu’entre les mots et les images. Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

