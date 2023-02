Conférences-débats : Les musulmans dans l’histoire de France, une place singulière Espace Andrée Chedid, 9 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Conférences-débats : Les musulmans dans l’histoire de France, une place singulière 9 – 17 mars Espace Andrée Chedid

Gratuit, sur inscription

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

L'Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d'Issy-les-Moulineaux gérée par l'association CLAVIM.

Dans le cadre de la manifestation « Les musulmans dans l’histoire de France, une place singulière », organisée par l’Association Socio Culturelle des Musulmans d’Issy-les-Moulineaux, l’Espace Andrée Chedid accueille des conférences-débats dans les champs de l’histoire, de la sociologue, de l’anthropologie et de la philosophie.

Jeudi 9 mars de 19h à 21h : “Les musulmans dans l’histoire de France” avec Jamel El Hamri, auteur du livre “Les musulmans dans l’histoire de France”.

Lundi 13 mars de 19h à 21h : “Les musulmans dans les sociétés française et européenne : approche comparative” avec Moussa Khedimellah, chercheur spécialiste de l’islam en Europe et Juliette Galonnier, Professeur à Sciences Po.

Jeudi 16 mars de 19h à 21h : “L’islam, les musulmans et la France : un dialogue fécond” avec Anne-Bénédicte Hoffner, journaliste à La Croix, Gabriel Hagai, rabbin, linguiste et philologue et Abdelali Mamoun, imam et théologien.

Vendredi 17 mars de 19h à 21h : ”Échanges philosophiques et scientifiques des savants musulmans et occidentaux” avec Omar Merzoug, Chercheur spécialiste de la philosophie en islam, journaliste et Rolland Lafitte, Président de la Société d’études linguistiques et étymologiques françaises et arabes. E



