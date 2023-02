Conférence-débat : Les musulmans dans l’histoire de France Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Conférence-débat : Les musulmans dans l’histoire de France Espace Andrée Chedid, 9 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Conférence-débat : Les musulmans dans l’histoire de France Jeudi 9 mars, 19h00 Espace Andrée Chedid Dans le cadre de la manifestation « Les musulmans dans l’histoire de France, une place singulière », organisée par l’Association Socio Culturelle des Musulmans d’Issy-les-Moulineaux, l’Espace Andrée Chedid accueille des conférences-débats dans les champs de l’histoire, de la sociologue, de l’anthropologie et de la philosophie. Jeudi 9 mars de 19h à 21h : “Les musulmans dans l’histoire de France” avec Jamel El Hamri, auteur du livre “Les musulmans dans l’histoire de France”. Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T18:00:00+00:00 – 2023-03-09T20:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Conférence-débat : Les musulmans dans l’histoire de France Espace Andrée Chedid 2023-03-09 was last modified: by Conférence-débat : Les musulmans dans l’histoire de France Espace Andrée Chedid Espace Andrée Chedid 9 mars 2023 Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine