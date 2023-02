Rencontre-dédicaces : Gisèle Halimi – La révolte au coeur Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rencontre-dédicaces : Gisèle Halimi – La révolte au coeur Espace Andrée Chedid, 8 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Rencontre-dédicaces : Gisèle Halimi – La révolte au coeur Mercredi 8 mars, 18h00 Espace Andrée Chedid À l’occasion de la Journée Internationale du droit des femmes et en partenariat avec la délégation Vie des Femmes,

Maïa Brami, autrice notamment de La révolte au coeur (Albin Michel Jeunesse, 2022) viendra évoquer le parcours de Gisèle Halimi. Sa volonté inébranlable d’étudier à la Sorbonne pour devenir avocate, sa lutte contre les injustices et pour le droit des femmes. Autant de combats qui s’enracinent dans son enfance et résonnent encore fortement aujourd’hui. Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine 01 41 23 82 82 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

