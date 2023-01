Conférence : Rousseau, précurseur de l’écologie politique ? Espace Andrée Chedid, 10 février 2023, Issy-les-Moulineaux.

Conférence : Rousseau, précurseur de l’écologie politique ? Vendredi 10 février, 19h30 Espace Andrée Chedid

Gratuit, sur inscription

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Par Blaise Bachofen, maître de conférences à l’université de Cergy. En partenariat avec le CNRS.

Rousseau critique l’idée, dominante en son temps, selon laquelle l’histoire de l’humanité obéirait à la logique d’un progrès nécessaire. L’exemple des « sociétés sauvages » montre que l’absence de production de surplus et d’exploitation intensive des ressources de la terre n’est pas incompatible avec l’abondance et le loisir. Dans le débat qui l’oppose à Voltaire sur les tremblements de terre, il démontre que les catastrophes dites « naturelles » sont, en réalité, liées à un rapport à la nature caractérisé par la démesure. Le règne de l’efficacité pour l’efficacité et la réduction du progrès à un progrès purement technique façonnent un monde de plus en plus invivable.



