Ciném’Anim : Les enfants de la mer Espace Andrée Chedid, 4 février 2023, Issy-les-Moulineaux. Ciném’Anim : Les enfants de la mer Samedi 4 février 2023, 17h00 Espace Andrée Chedid

Entrée libre sur réservation

Gratuit, sur inscription. A partir de 9 ans. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h. Fermeture estivale Réal. Ayumu Watanabe, Japon, 2019, 111 min.

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances.

Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.

