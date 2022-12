Rencontre-dédicaces : L’Odyssée des hommes sous la mer Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Rencontre-dédicaces : L’Odyssée des hommes sous la mer Espace Andrée Chedid, 28 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Rencontre-dédicaces : L’Odyssée des hommes sous la mer Samedi 28 janvier 2023, 17h30 Espace Andrée Chedid Gratuit, sur inscription Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h. Fermeture estivale En ouverture de l’exposition, Olivier Dufourneaud, coauteur du livre Abysses, L’Odyssée des hommes sous la mer (Éditions de La Martinière, 2022), présentera l’ouvrage.

Dans le cadre de l’opération départementale La Science se livre. >>> EXPOSITION : HABITANTS DES ABYSSES Du samedi 28 janvier au samedi 4 mars Vernissage le samedi 28 janvier à partir de 17h30 Du trident de Neptune à SeaOrbiter, Habitants des

abysses revient sur une passionnante histoire jalonnée

de représentations, de découvertes et de conquêtes.

Une exposition issue du livre Abysses, L’Odyssée des

hommes sous la mer (Michel Viotte, Éditions de La Martinière,

2022), conçue avec l’aimable collaboration de Michel

Viotte, Olivier Dufourneaud, Jacques Rougerie et des

Éditions de La Martinière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T17:30:00+01:00

2023-01-28T20:30:00+01:00 ©olivierDufourneaud

