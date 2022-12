Conférence philo : L’homme est un loup pour l’homme Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Conférence philo : L'homme est un loup pour l'homme
Vendredi 27 janvier 2023, 19h30
Espace Andrée Chedid
60 rue Général Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h. Fermeture estivale Par Julie Saada__, Professeure de philosophie, IEP de Paris. Pouvons-nous vivre ensemble et créer des institutions politiques bonnes si la nature humaine est mauvaise ? Thomas Hobbes a répondu à cette question dans un contexte de guerre civile, cette guerre de chacun contre tous qui caractérise aussi l’état de nature, en pensant les conditions d’un ordre politique stable capable de répondre au conflit incessant des passions et des intérêts individuels. Mais si Hobbes est considéré comme le fondateur de la science politique moderne, la nature humaine telle qu’il la décrit permet-elle aussi d’instituer les conditions de la liberté ?

