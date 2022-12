Goûter-philo Les Filousophes : Les émotions Espace Andrée Chedid, 21 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Goûter-philo Les Filousophes : Les émotions Samedi 21 janvier 2023, 15h00 Espace Andrée Chedid

Gratuit, sur réservation. Enfants de 7 à 9 ans.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h. Fermeture estivale

Et si la philosophie n’était pas réservée qu’aux adultes ? Enfants non accompagnés de 7 à 9 ans

Tu te poses plein de questions sur la vie et le monde et tu n’es pas le seul de ton âge dans ce cas ; cet atelier, te permettra de t’en rendre compte et d’enrichir ta réflexion en la partageant spontanément avec d’autres enfants. À chaque séance, une thématique précise et des activités diverses (jeux, dessins, lectures…) te seront proposées par Sabrina qui t’initiera à la philosophie et à l’art du débat. Un débat en douceurs avec un goûter partagé (régime particulier à signaler impérativement)



