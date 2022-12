Rencontre : Cécile Oumhani, la ronde des nuages Espace Andrée Chedid, 20 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre du cycle poétique « Paysages au féminin »

Lors d’une résidence d’écriture au Sappey-en-Chartreuse en mai 2019, Cécile Oumhani se trouve confrontée à une nature au visage à la fois puissant et écrasant. Ces paysages de Chartreuse la mènent au peintre J.M.W. Turner dont elle ignorait le passage dans la région. Elle découvre les dessins et les aquarelles réunis dans le Carnet de Grenoble, aujourd’hui conservé au musée de la Tate Britain. Les paysages autour d’elle s’entrouvrent tout à coup vers le passé, au-delà des forces brutes de la nature, de ces rocs tourmentés qu’elle scrutait jour après jour. De cette expérience est né son dernier recueil, La ronde des nuages, paru aux éditions la tête à l’envers en septembre 2022.

Cécile Oumhani est romancière et poète. Son écriture aime à investir des lieux et des cultures autres. Les liens qu’elle a noués avec la Tunisie ont nourri plusieurs de ses livres. Elle participe à de nombreuses rencontres et festivals en France et à l’étranger.

Elle a reçu le Prix européen francophone Virgile 2014 pour l’ensemble de son oeuvre.



