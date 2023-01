Rencontre : Elisée Reclus, arpenteur d’un cosmos moderne Espace Andrée Chedid, 19 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre : Elisée Reclus, arpenteur d’un cosmos moderne Jeudi 19 janvier, 19h30 Espace Andrée Chedid

gratuit, sur inscription

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations. Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre. L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté.

Par Bertrand Guest, Maître de conférences en Littérature générale & comparée à l’Université d’Angers.

Elisée Reclus (1830-1905) est redécouvert, réédité et relu depuis quelques années pour le mélange singulier qu’il présente, comme géographe et anarchiste (praticien et théoricien, tout à la fois de la description du monde physique et social, de la réflexion poétique sur l’écriture descriptive et prescriptive du monde tel qu’il est et tel qu’il pourrait être), comme scientifique et poète, par-delà les frontières modernes entre domaines du savoir, entre écriture littéraire et connaissance scientifique. Epris d’une « union plénière du civilisé avec le sauvage », ce penseur sensible ne sépare pas le « sentiment de la nature », dont il retrace l’évolution dans les sociétés modernes, d’une philosophie politique croisant la lutte des classes, l’émancipation de l’individu et la recherche des lois mouvantes de l’histoire, qui n’est autre que la « géographie dans le temps ». C’est en quoi Bertrand Guest, le comparant avec Thoreau et Humboldt, a pu le lire comme un penseur « cosmiciste », arpenteur d’un cosmos moderne, laïcisé et où l’utopie prend part, qui dit quelque chose d’essentiel et subtil de la naissance de l’écologie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T19:30:00+01:00

2023-01-19T21:00:00+01:00

©Bertrand Guest