Dans le cadre du carrefour associatif de l'Espace Andrée Chedid

En partenariat avec l'équipe du Csapa Chimène (Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie)

En partenariat avec l’équipe du Csapa Chimène (Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) cette soirée conférence abordera l’art et ses résonances avec les mouvements de la psyché. Après une mise en perspective théorique exposée par le Dr Tourres, le coordinateur psycho-socio-culturel Léo Barrero évoquera les cinq stades du processus créateur identifiés par Didier Anzieu dans son ouvrage Le Corps de l’Oeuvre. La psychologue Moïra Szpirko explorera l’œuvre de Gérard Garouste en regard de son « grain de folie ». Enfin, l’artiste plasticienne et animatrice culturelle, Dalila Mameri fera part de son travail mené au Csapa Chimene. Pour clore la soirée, un temps d’échange avec le public sera dédié.

