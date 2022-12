Conférence : L’introduction du nazisme en philosophie Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Conférence : L’introduction du nazisme en philosophie Espace Andrée Chedid, 17 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Conférence : L’introduction du nazisme en philosophie Mardi 17 janvier 2023, 20h30 Espace Andrée Chedid Gratuit, sur inscription Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h. Fermeture estivale Dans le cadre du séminaire Philosopher en dehors des clous proposé dans le cadre de l’UPIM par Henri de Montvallier__. Les rapports de Heidegger au national-socialisme ne peuvent se résumer au fourvoiement temporaire d’un homme dont l’œuvre continuerait à mériter admiration et respect, comme le montre Emmanuel Faye dans son livre Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie (2005).

Pour cette cinquième année de son séminaire proposé dans le cadre de l’UPIM, Henri de Monvallier réfléchira sur la question brûlante du rapport entre nazisme et philosophie à partir des travaux du philosophe et historien de la philosophie Emmanuel Faye (né en 1956), professeur à l’université de Rouen. Depuis une quinzaine d’années, Faye a en effet réévalué de façon implacable la compromission intellectuelle et politique avec le nazisme d’une figure intellectuelle majeure du XXe siècle : Martin Heidegger et les positions ambigües de son élève Hannah Arendt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:30:00+01:00

2023-01-17T22:30:00+01:00 ©imprimerienocturne.com

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Conférence : L’introduction du nazisme en philosophie Espace Andrée Chedid 2023-01-17 was last modified: by Conférence : L’introduction du nazisme en philosophie Espace Andrée Chedid Espace Andrée Chedid 17 janvier 2023 Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine