Spectacle : Voyage à la mer Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Voyage à la mer Espace Andrée Chedid, 14 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Spectacle : Voyage à la mer Samedi 14 janvier 2023, 15h30, 16h30 Espace Andrée Chedid Gratuit, sur inscription Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h. Fermeture estivale De Maritoni Reyes, avec Maritoni Reyes, Diana Siru, Pauline Loriferne. Voyage sensoriel.

Un bon matin, accompagné par son chien, Martin part à la pêche. À ce moment-là, le jeune homme est loin d’imaginer toutes les aventures qui l’attendent en mer. Que de rencontres extraordinaires et loufoques : une sirène, des oiseaux qui parlent, des poissons de toutes

les couleurs, des pirates rigolos ! Un voyage sensoriel dans l’univers marin, guidé par des personnages magiques et de la musique de rêves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T15:30:00+01:00

2023-01-14T17:00:00+01:00 ©dr

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Spectacle : Voyage à la mer Espace Andrée Chedid 2023-01-14 was last modified: by Spectacle : Voyage à la mer Espace Andrée Chedid Espace Andrée Chedid 14 janvier 2023 Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine