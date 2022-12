Exposition: Natures Vivantes & Inspirations Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Exposition: Natures Vivantes & Inspirations 10 janvier – 10 février 2023 Espace Andrée Chedid gratuit Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro: Mairie d'Issy, ligne 12

01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h. Fermeture estivale Le Centre Chimène, association CIDE organise des ateliers d’arts plastiques et de musique qui se tiennent chaque semaine. Il s’agit de permettre aux participants d’exprimer leur singularité et leur talent à travers la création artistique. Autour de la Nature, vivante et vibrante, les artistes ont été inspirés et vous invitent à découvrir dans toute sa diversité leur production plastique. Finissage en musique le mercredi 25 janvier à 17h30

