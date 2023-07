Medium – Concert du groupe Mantra Espace André Vénuat Auzances, 31 juillet 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Lundi 31 juillet 2023 à 21h

Gratuit

Electron libre de la scène metal française, Mantra explore depuis près de 10 ans les limites de la musique progressive. Concept-albums chamaniques ou métaphysiques, atmosphères scéniques aux allures de rituel : le groupe s’affranchit peu à peu de ses origines pour donner vie à de véritables spectacles, allant jusqu’à incorporer de la danse contemporaine dans ses apparitions sur scène.

Le quatuor, aujourd’hui dispersé entre la Creuse, Paris et la Bretagne, dévoile en 2019 son troisième album, MEDIUM, pour lequel il a une fois de plus repoussé ses limites. Ce disque explore la dualité corps-esprit tout au long de deux titres épiques de 17 minutes, indépendants mais complémentaires : superposés, ces deux morceaux donnent naissance à un troisième : l’harmonie du corps et de l’esprit..

Espace André Vénuat

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Monday, July 31, 2023 at 9 p.m

Free

A free electron on the French metal scene, Mantra has been exploring the limits of progressive music for nearly 10 years. Shamanic or metaphysical concept-albums, ritual-like stage atmospheres: the band is gradually freeing itself from its origins to give life to real shows, even incorporating contemporary dance into its live appearances.

The quartet, now scattered between Creuse, Paris and Brittany, unveil their third album, MEDIUM, in 2019, for which they have once again pushed back their limits. The album explores the mind-body duality in two epic 17-minute tracks, independent yet complementary: superimposed, these two pieces give rise to a third: the harmony of mind and body.

Lunes 31 de julio de 2023 a las 21.00 horas

Gratis

Electrón libre de la escena metalera francesa, Mantra lleva casi 10 años explorando los límites de la música progresiva. Con sus álbumes conceptuales chamánicos y metafísicos y sus atmósferas escénicas ritualistas, la banda se libera poco a poco de sus orígenes para dar vida a verdaderos espectáculos, incorporando incluso la danza contemporánea a sus apariciones en directo.

El cuarteto, ahora repartido entre Creuse, París y Bretaña, presentará en 2019 su tercer álbum, MEDIUM, en el que han vuelto a traspasar los límites. El álbum explora la dualidad mente-cuerpo en dos temas épicos de 17 minutos, independientes pero complementarios: superpuestas, las dos piezas dan lugar a una tercera: la armonía de la mente y el cuerpo.

Montag, 31. Juli 2023 um 21 Uhr

Kostenlos

Als freies Elektron der französischen Metalszene erforscht Mantra seit fast 10 Jahren die Grenzen der progressiven Musik. Die Band befreit sich nach und nach von ihren Ursprüngen, um wahre Spektakel zu veranstalten und sogar zeitgenössischen Tanz in ihre Auftritte einzubauen.

Das Quartett, das heute zwischen Creuse, Paris und der Bretagne verstreut ist, enthüllt 2019 sein drittes Album MEDIUM, für das es wieder einmal seine Grenzen erweitert hat. Das Album erforscht die Körper-Geist-Dualität entlang zweier epischer, 17-minütiger Titel, die unabhängig voneinander sind, sich aber ergänzen: Übereinandergelegt ergeben die beiden Stücke ein drittes: die Harmonie von Körper und Geist.

