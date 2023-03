Journée européennes des métiers d’art – Foire des rameaux Espace Andre Rocton Domfront en Poiraie Catégories d’Évènement: Domfront en Poiraie

Journée européennes des métiers d'art – Foire des rameaux
Domfront en Poiraie
2023-04-01 – 2023-04-02

Orne . Domfront, site remarquable de par son patrimoine médiéval, labellisée « Petite Cité de Caractère », met en avant ses artisans d’art du Domfrontais à l’occasion de la Foire des Rameaux.

Venez découvrir le travail d’artisans d’art : maroquinerie végétale, céramique, ferronerie, bijouterie, coutellerie…

mairie@villededomfront.fr +33 2 33 30 60 60 https://www.ville-domfront.fr/

