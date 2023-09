CONCERT : LES SALES MAJESTÉS / KOMPTOIR CHAOS Espace André Richard Fraize, 3 novembre 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Concert événement de fin d’année. The Rumjacks, groupe Punk Celtic australien. Première partie par The Manky Melters.. Tout public

Vendredi 2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 22:00:00. 22 EUR.

Espace André Richard Rue du Pont de la Forge

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Year-end concert event. The Rumjacks, Australian Celtic Punk band. Opening act: The Manky Melters.

Concierto de fin de año. The Rumjacks, banda australiana de punk celta. Teloneros: The Manky Melters.

Event-Konzert zum Jahresende. The Rumjacks, eine australische Celtic Punk Band. Vorgruppe von The Manky Melters.

