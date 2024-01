LA DERNIERE CARTE ESPACE ANDRE MALRAUX Chateaudun, 23 février 2024, Chateaudun.

LA DERNIERE CARTE – Vendredi 23 février 2024 – 20H30- Espace MalrauxPris dans le tourbillon de la vie, on pense parfois qu’un simple coup de fil suffit pour prendre des nouvelles, pour prendre soin de l’autre, mais n’oublie-t-on pas parfois l’essentiel ? Après avoir assisté à un enterrement qu’elle a vécu comme un électrochoc, Alexandra exécutive woman, ayant tout sacrifié à sa carrière, décide de rendre visite à sa mère Greta, ex soixante-huitarde fantasque qui prépare son déménagement… Entre révélation et secrets de famille, une tranche de vie pleine de tendresse, de rires et d’émotions, interroge nos choix de vie et notre part de liberté dans la quête de l’essentiel.Avec Marie-Christine Adam et Julie WingensUne pièce de Marilyne BalMise en scène Lucie MuratetScénographie Olivier ProstLes Lucioles productionsDurée : 1h30

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30

ESPACE ANDRE MALRAUX 12 IMPASSE DES CORDELIERS 28200 Chateaudun 28