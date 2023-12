DESPERATE HOUSEMEN ESPACE ANDRE MALRAUX Chateaudun, 26 janvier 2024, Chateaudun.

DESPERATE HOUSEMEN – VENDREDI 26 JANVIER 2024 – 20H30 – ESPACE ANDRE MALRAUX,Tous les travers quotidiens du couple passés en revue par des humoristes survoltés pour une soirée inoubliable ! Après avoir reçu une lettre de rupture de sa petite amie, Jérôme fait appel à ses deux meilleurs amis Alexis et Stéphane, afin de trouver une solution pour la reconquérir. Trois spécialistes du One Man Show réunis à tour de rôle sur scène pour analyser nos petits travers. DESPERATE HOUSEMEN réconcilie tout le monde, brise les codes et renouvelle le genre. Une comédie déjantée et romantique sur l’homme moderne ! Plus de 1400 représentations au théâtre du Grand Point Virgule ! Mise en scène : Caroline Cichoz et Thibault SegouinAvec : Alexis Macquart, Jérôme Daran et Stéphane MuratProméthée ProductionsDurée : 1h15

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

ESPACE ANDRE MALRAUX 12 IMPASSE DES CORDELIERS 28200 Chateaudun