Forum des associations Espace André Lejeune Guéret, 2 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Ce forum est un temps fort et l’occasion de valoriser l’ensemble des pratiques d’activités associatives et municipales dans les domaines sportifs, culturels, socioéducatifs, caritatifs pour l’épanouissement de chacun.

Ce sera l’occasion d’informer le public sur les activités portées par les uns et les autres, d’échanger et d’améliorer la vis quotidienne.

Restauration sur place..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00. EUR.

Espace André Lejeune avenue René Cassin

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



