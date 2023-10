Fête de la science à Guéret Espace André Lejeune Guéret, 6 octobre 2023, Guéret.

Pour cette 32ème édition qui se déroulera du 06 au 16 octobre 2023 sur le territoire national,le sport et les diverses pratiques sportives seront à l’honneur à l’aune des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Professionnels, chercheurs,techniciens, ingénieurs, laborantins ou encore amateurs de toutes les disciplines vont à la rencontre des publics afin de faire découvrir les sciences sous toutes ses formes et ses métiers de façon ludique.

Fort de son succès l’année dernière avec plus de 750 personnes présentes, Récréasciences et la FOL 23 coordonnent de nouveau le village des sciences de Guéret les 06 et 07octobre à l’Espace André Lejeune.

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente avec un stand d’information, des jeux et une animation « 3, 2, 1 : partez à la découverte du sport en Europe ».

Espace André Lejeune 2 avenue René Cassin, Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://recreasciences.com/wp-content/uploads/2023/09/Programmation-VDS-Gueret-1.pdf »}]

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T16:30:00+02:00

2023-10-07T13:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

