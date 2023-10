Soirée théâtre « Vie commune » Espace Amassada Miramont-de-Guyenne, 10 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez assister à la soirée théâtre avec le théâtre du Baroud. Elle vous présentera sa pièce « Vie Commune » qui vous plonge dans les préparatifs d’un conseil municipal. Ambiance humoristique assurée !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Espace Amassada Rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Join us for an evening of theater with the Théâtre du Baroud. They’ll be presenting their play « Vie Commune », which plunges you into the preparations for a town council meeting. A humorous atmosphere guaranteed!

Venga a disfrutar de una velada teatral con el Théâtre du Baroud. Presentarán su obra « Vie Commune », que le sumergirá en los preparativos de un pleno municipal. Ambiente humorístico garantizado

Besuchen Sie einen Theaterabend mit dem Baroud-Theater. Sie wird Ihnen ihr Stück « Vie Commune » vorführen, das Sie in die Vorbereitungen eines Gemeinderats eintauchen lässt. Humorvolle Stimmung garantiert!

