Grande exposition sur les usines Imbert Espace Amassada Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Grande exposition sur les usines Imbert Espace Amassada Miramont-de-Guyenne, 16 septembre 2023, Miramont-de-Guyenne. Grande exposition sur les usines Imbert 16 et 17 septembre Espace Amassada Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le passé industriel de la bastide à travers cette rétrospective sur les usines Imbert.

Cette exposition, co-construite avec d’anciens employés, sera composée de photos, de vidéos et de documents afin de révéler les moindres détails.

Laissez-vous emporter dans l’histoire de cette petite ville le temps d’un week-end. Espace Amassada Rue Martignac, 47800 Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’Amassada signifiant en occitan « l’assemblée », est une salle d’exposition où de nombreuses collections itinérantes et riches d’initiatives ont vu le jour. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

