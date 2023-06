6e édition du Festi’Famille Espace Amade Albi, 17 juin 2023, Albi.

6e édition du Festi’Famille Samedi 17 juin, 10h00 Espace Amade Entrée gratuite

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Albi (CCAS), en partenariat avec les acteurs du territoire, organise la 6ème édition du Festi’Famille, événement culturel, ludique et familial !

Tout au long de la journée, buvette avec jus de fruits et gâteaux maison seront proposés aux visiteurs .

Festi’Famille, c’est aussi :

– L’espace doudou : un espace tout doux, avec des livres, des animations et même une sieste contée

– L’espace chôdoudou : spécialement conçu et pensé pour être le royaume des bébés, parents et enfants de moins de 3 ans pourront découvrir des jeux et jouets tout particulièrement adaptés

– L‘espace touchàtout : un lieu parfait pour expérimenter des activités et repartir avec pleins d’idées à reproduire à la maison !

– L’espace bougetout : parcours de motricité et jeux sportifs permettront de réveiller son corps, et son esprit !

– L’espace ludothèque, en partenariat avec la Marelle

– L’espace maquillage

– L’espace pique-nique avec food truck

Espace Amade rue Général Sarrail Lapanouse 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

