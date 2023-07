Exposition « Igor l’arbre mort » Espace Alvarado Mézières-en-Brenne, 7 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Venez voir l’expo « Igor, l’arbre mort (soit-disant) », réalisée par les élèves de l’école de Mézières-en-Brenne avec l’aide du CPIE et de la Réserve de Chérine.

Un quiz et plein d’infos sur la faune et la flore vous attendent..

Jeudi 2023-07-07 16:00:00 fin : 2023-08-31 . EUR.

Espace Alvarado

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Come and see the exhibition « Igor, l’arbre mort (soit-disant) », created by pupils from Mézières-en-Brenne school with the help of the CPIE and the Réserve de Chérine.

A quiz and lots of information on flora and fauna await you.

Venga a ver la exposición « Igor, l’arbre mort (soit-disant) », creada por los alumnos de la escuela de Mézières-en-Brenne con la ayuda del CPIE y la Réserve de Chérine.

Le esperan un concurso de preguntas y un montón de información sobre la flora y la fauna.

Sehen Sie sich die Ausstellung « Igor, l’arbre mort (soit-disant) » an, die von den Schülern der Schule von Mézières-en-Brenne mit Hilfe des CPIE und des Naturschutzgebiets Chérine erstellt wurde.

Ein Quiz und viele Infos über Fauna und Flora warten auf Sie.

Mise à jour le 2023-07-08 par Destination Brenne