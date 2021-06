Espace Alu, musée de l’aluminium Espace Alu,musée de l’aluminium, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Michel-de-Maurienne.

Espace Alu, musée de l’aluminium

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Alu, musée de l’aluminium

Visite autonome La Maurienne et l’aluminium, c’est toute une histoire ! Depuis plus de 100 ans, des femmes et des hommes relèvent chaque jour le défi de produire de l’aluminium dans notre vallée. Venez dérouler avec nous la grande histoire de l’aluminium en Maurienne. Descriptif détaillé : L’Espace Alu, le musée qui va faire parler les curieux ! Ouvert en 2007 à Saint Michel de Maurienne, c’est un espace ludique et interactif sur 600 m², pour découvrir l’histoire de l’aluminium dans la vallée, les origines géologiques, le travail des scientifiques, la production du métal et les objets du quotidien, sans oublier de nombreux témoignages des femmes et des hommes de l’aluminium en Maurienne. Ouvrez grand les yeux et suivez le fil !

Sans réservation

Visite gratuite et en autonomie de l’Espace Alu

Espace Alu,musée de l'aluminium Place de l'église, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes



