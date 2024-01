Illusions perdues Espace Alphonse Daudet Coignières, jeudi 14 mars 2024.

Illusions perdues Le chef-d’œuvre de Balzac devient une saga théâtrale à couper le souffle ! Pauline Bayle réinvente le roman Illusions perdues par une mise en scène pleine d’audace. 14 – 16 mars Espace Alphonse Daudet Tarif B

Début : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

Le chef-d’œuvre de Balzac devient une saga théâtrale à couper le souffle ! Pauline Bayle réinvente le roman Illusions perdues par une mise en scène pleine d’audace, portée par une troupe de comédiens magnétiques.

Début du XIXe siècle : l’ascension fulgurante du jeune et beau Lucien de Rubempré, de sa province natale à Paris, puis sa chute, tout aussi vertigineuse. De la multitude de personnages du roman de Balzac (1799-1850), Pauline Bayle n’en retient qu’une vingtaine et resserre l’action qui devient intemporelle. Dans une société où le sublime côtoie l’infâme, il n’y a souvent qu’un pas entre les compromis et les compromissions. Où cela mènera Lucien ? Placé tout autour de la scène, comme dans une arène, le public est aux premières loges de cette épopée, au plus près des comédiens, pour vibrer comme jamais face à cette implacable comédie humaine.

