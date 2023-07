Festival Sensibilité & Diversité Espace Allegria Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Festival Sensibilité & Diversité Espace Allegria Toulouse, 25 août 2023, Toulouse. Festival Sensibilité & Diversité 25 et 26 août Espace Allegria Entrée gratuite / Conférences payantes Conférences, exposition, dédicaces, table ronde et espace d’échanges Auteur.e.s en dédicaces :

– Alban BOURDY

– Marie CELENSI

– Marina CHIRIAC

– Nawel FAYE

– Christine LECLERC-SHERLING

– Sara SNOW

– Claire STRIDE

– Saverio TOMASELLA Espace Allegria 110 Rue Achille Viadieu, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0627675071 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T17:30:00+02:00 – 2023-08-25T21:30:00+02:00

