Théâtre « J’ai envie de toi » Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan Catégories d’Évènement: Dordogne

Mussidan Théâtre « J’ai envie de toi » Espace Alienor d’Aquitaine Mussidan, 17 novembre 2023, Mussidan. Mussidan,Dordogne Théâtre « J’ai envie de toi » à 20h30, espace Aliénor d’Aquitaine.

Tarifs: 20€/ad, 15€/ad, 11€/enf.

Rés: 05 53 81 04 07 ou sur le site internet www.mussidan.fr. Mairie.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Espace Alienor d’Aquitaine

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater » J?ai envie de toi » at 8:30pm, espace Aliénor d?Aquitaine.

Prices: 20?/ad, 15?/ad, 11?/child.

Bookings: 05 53 81 04 07 or visit www.mussidan.fr. Town Hall Teatro « J’ai envie de toi » a las 20.30 h, Espace Aliénor d’Aquitaine.

Entradas: 20?/ad, 15?/ad, 11?/niño.

Reservas: 05 53 81 04 07 o visite www.mussidan.fr. Ayuntamiento Theater « J?ai envie de toi » um 20:30 Uhr, Espace Aliénor d’Aquitaine.

Preis: 20 Euro/Jahr, 15 Euro/Jahr, 11 Euro/Kind.

