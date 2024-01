FOIRE EXPO DE VARADES Espace Alexandre Gautier Loireauxence, samedi 2 mars 2024.

Loireauxence Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

La 73e foire exposition artisanale et commerciale organisée par le Syndicat d’Initiative de Varades portera sur le thème de la nature.

Seront présents plus de 80 exposants ainsi que de nombreuses animations : fête foraine, concours des vins et charcuteries, animations sur la végétalisation, atelier d’art floral.

Restauration sur place.

Espace Alexandre Gautier Rue du Patronage

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-29 par eSPRIT Pays de la Loire